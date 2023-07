FÊTE DES 50 ANS DE LA FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS : BALADE EN CALÈCHE TOUTE LA JOURNÉE Hures-la-Parade, 22 juillet 2023, Hures-la-Parade.

Hures-la-Parade,Lozère

Balade en calèche toute la journée Théophile, agriculteur sur le Causse Méjean, proposera toute la journée des balades en calèche, comme autrefois. Habitué aux chevaux de traits, il manie sa voiture à cheval comme personne…..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Horse-drawn carriage rides all day Théophile, a farmer on the Causse Méjean, will be offering horse-drawn carriage rides all day, just like in the old days. Used to draft horses, he handles his horse-drawn carriage like no one else….

Paseos en coche de caballos durante todo el día Théophile, agricultor del Causse Méjean, ofrecerá paseos en coche de caballos durante todo el día, como antaño. Acostumbrado a trabajar con caballos, maneja como nadie su coche de caballos….

Kutschfahrten den ganzen Tag Théophile, Landwirt auf der Causse Méjean, bietet den ganzen Tag über Kutschfahrten wie in alten Zeiten an. Er ist an Zugpferde gewöhnt und handhabt seine Pferdekutsche wie kein anderer….

