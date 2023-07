FÊTE DES 50 ANS DE LA FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS : INSTANT CONTES ET LÉGENDES DES GRANDS CAUSSES Hures-la-Parade, 22 juillet 2023, Hures-la-Parade.

Evelyne vous contera les Grands Causses et la vie à la ferme mieux que personne. Elle saura vous transmettre l’âme du Causse Méjean à travers son talent inégalable pour raconter.

Animation intergénérationnelle. Durée 45 minutes…..

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie



Evelyne will tell you more about the Grands Causses and farm life than anyone else. She’ll convey the soul of the Causse Méjean through her incomparable talent for storytelling.

Intergenerational entertainment. Duration 45 minutes….

Evelyne le contará más que nadie sobre los Grands Causses y la vida en la granja. Sabrá transmitirle el alma de las Causse Méjean a través de su incomparable talento para contar historias.

Entretenimiento intergeneracional. Duración 45 minutos….

Evelyne wird Ihnen besser als jede andere von den Grands Causses und dem Leben auf dem Bauernhof erzählen. Sie wird Ihnen die Seele der Causse Méjean durch ihr unvergleichliches Erzähltalent vermitteln.

Animation zwischen den Generationen. Dauer 45 Minuten….

