LA FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS FÊTE SES 50 ANS Hures-la-Parade, 17 juillet 2023, Hures-la-Parade.

Hures-la-Parade,Lozère

La ferme Caussenarde d’autrefois fête ses 50ans du 17 au 23 juillet 2023

À cette occasion, la ferme propose de nombreuses activités

– Atelier gestion de l’eau et des troupeaux

– Contes et Légendes des Grands Causses

– Diffusion dans son intégrali….

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie



La ferme Caussenarde d’autrefois celebrates its 50th anniversary from July 17 to 23, 2023

To mark the occasion, the farm is offering a number of activities

– Water and herd management workshop

– Tales and Legends of the Grands Causses

– Broadcast in its entirety…

La ferme Caussenarde d’autrefois celebra su 50 aniversario del 17 al 23 de julio de 2023

Para celebrarlo, la granja propone varias actividades

– Taller sobre el agua y la gestión del rebaño

– Cuentos y leyendas de los Grands Causses

– Retransmisión íntegra

Der Bauernhof Caussenarde d’autrefois feiert sein 50-jähriges Bestehen vom 17. bis 23. Juli 2023

Zu diesem Anlass bietet der Bauernhof zahlreiche Aktivitäten an

– Workshop Wasser- und Herdenmanagement

– Märchen und Legenden der Grands Causses

– Ausstrahlung in voller Länge…

Mise à jour le 2023-06-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes 48-OT Gorges du Tarn-Causses-Cevennes