FÊTE DES 50 ANS FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS : ATELIER GESTION DE L’EAU ET DES TROUPEAUX Hures-la-Parade, 17 juillet 2023, Hures-la-Parade.

Hures-la-Parade,Lozère

Fête des 50 ans de la Ferme Caussenarde d’autrefois

Cet atelier est animé par Morgane de l’Entente Causses et Cévennes, organisme gestionnaire du bien Unesco. Vous découvrirez comment autrefois les caussenards vivaient avec uniquement l’eau de plui….

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie



50th anniversary of La Ferme Caussenarde d’autrefois

This workshop is led by Morgane from the Entente Causses et Cévennes, the organization managing the Unesco site. You’ll discover how the Caussenards once lived on rainwater alone…

50 aniversario de la Granja Caussenarde de antaño

Este taller está dirigido por Morgane, de la Entente Causses et Cévennes, la organización que gestiona el sitio de la Unesco. Descubrirá cómo los habitantes de las Causses vivían únicamente del agua de lluvia…

Fest zum 50-jährigen Bestehen der Ferme Caussenarde d’autrefois (Bauernhof der Caussenarde von einst)

Dieser Workshop wird von Morgane von der Entente Causses et Cévennes, der Verwaltungsorganisation des Unesco-Gutes, geleitet. Sie werden entdecken, wie die Caussenards früher nur mit dem Regenwasser lebten…

