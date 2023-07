FÊTE DES 50 ANS DE LA FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS : DIFFUSION DU FILM LOU MÈJIO VERSION INTÉGRALE Hures-la-Parade, 17 juillet 2023, Hures-la-Parade.

Hures-la-Parade,Lozère

Ce film tourné à la fin des années 90 dans la Ferme Caussenarde d’Autrefois relate une année complète de vie de la ferme avant la mécanisation agricole. On y retrouve toutes les scènes de la vie d’antan, du soin aux animaux aux moissons en passant pa….

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie



This film, shot in the late 90s at the Ferme Caussenarde d’Autrefois, recounts a full year of farm life before mechanized farming. It shows all the scenes of life in the old days, from caring for the animals to harvesting the crops and…

Esta película, rodada a finales de los años 90 en la Ferme Caussenarde d’Autrefois, narra la vida en la granja durante todo un año antes de la mecanización. Muestra todas las escenas de la vida de antaño, desde el cuidado de los animales hasta la…

Dieser Film, der Ende der 1990er Jahre in der Ferme Caussenarde d’Autrefois gedreht wurde, zeigt ein ganzes Jahr lang das Leben auf dem Bauernhof vor der Mechanisierung der Landwirtschaft. Es werden alle Szenen des früheren Lebens gezeigt, von der Tierpflege über die Ernte bis hin zu den…

Mise à jour le 2023-06-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes 48-OT Gorges du Tarn-Causses-Cevennes