HUPPY NEW YEAR ! Huppy, 31 décembre 2021

2021-12-31 – 2021-12-31

* Mises en bouche apéritives

* Cassolettes de ST Jacques

* Pintade forestière

* Râpé de pommes de terre et flan de légumes

* Duo de fromages et salade

* Entremet aux trois chocolats

* Coupe de minuit et cotillons

Cette soirée sera animée par Cocktail Mélody (4 musiciens)

Sur réservation

Pass sanitaire obligatoire

+33 3 22 24 08 65

