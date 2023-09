Hupla (Release Party) + Neap + Guest L’international Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le lundi 04 décembre 2023

de 20h00 à 23h00

payant Sur place : 7 EUR

Birth In Colors présente: Hupla Paris, enfermé dans une chambre, dans laquelle un amoncellement d’instruments cohabite par contrainte avec un lit, vit Hupla. Dans la plus pure tradition de la bedroom pop, au milieu de sa batterie d’équipement, il retransmet l’euphorie nocturne de la capitale et les insomnies dues au spleen existentiel. Flâneur en surplace, confiné dans sa pièce, Hupla s’évade musicalement le temps d’un morceau atemporel. Neap Formé début 2022, NEAP est un groupe parisien aux multiples influences. Ils enregistrent et se produisent sur scène de manière indépendante depuis leur début. + Guest L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/4yN8tGYdG https://fb.me/e/4yN8tGYdG https://www.helloasso.com/associations/birth-in-colors/evenements/hupla-release-party

