Le mercredi 3 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

Hupla by Birth in Colors Le label Birth in Colors investit Les Disquaires pour un concert/Dj set endiablé! Hupla – (Pop Soul) Fin mélange pop rock et soul aux touches électro. Hupla c’est une danse constante entre de multiples univers qui se recoupent avec élégance. D’une guitare sautillante à un saxophone lancinant, se répondant sur de douces nappes synthétiques, c’est une étreinte envoûtante qui vous transporte à travers la nuit. DJ set par Glass Town. Concerts -> Rock Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com

2021-11-03T20:00:00+01:00_2021-11-03T22:00:00+01:00

