Hunspach Bas-Rhin Hunspach 0 EUR Au cœur du village de Hunspach, venez profiter d’une ambiance chaleureuse en écoutant les Harmonies de Woerth et de Surbourg. Elles succèderont respectivement au moment du déjeuner et en fin d’après-midi afin de vous jouer leurs répertoires !

Venez célébrer l'été en profitant d'animations musicales assurées par les Harmonies de Woerth et Surbourg. Restauration sur place. +33 3 88 80 59 39

