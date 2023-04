Concert de l’Harmonie Union place de la mairie, 21 juin 2023, Hunawihr.

Les membres de l’Harmonie Union vous invitent à passer un bon moment en musique à l’occasion d’un concert devant la mairie !.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . 0 EUR.

place de la mairie

Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est



The members of the Harmonie Union invite you to spend a good moment in music on the occasion of a concert in front of the town hall!

Los miembros de la Unión Harmonie le invitan a disfrutar de un concierto frente al ayuntamiento

Die Mitglieder der Harmonie Union laden Sie ein, bei einem Konzert vor dem Rathaus eine gute Zeit mit Musik zu verbringen!

