Hunawihr : découverte du sentier viticole et du village Hunawihr, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Hunawihr. Hunawihr : découverte du sentier viticole et du village 2021-07-01 15:30:00 – 2021-08-26 17:30:00

Hunawihr Haut-Rhin Hunawihr Découvrir le vin alsacien, ce n'est pas seulement le goûter mais aussi comprendre son histoire et son caractère..C'est ce que vous propose la cave vinicole au travers de ces visites à travers le terroir Grand Cru Rosacker, du village et de sa cave, avec un vigneron passionné. Tout ça gratuitement ! +33 3 89 73 61 67

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Hunawihr Étiquettes évènement : Autres Lieu Hunawihr Adresse Ville Hunawihr lieuville 48.18066#7.31295