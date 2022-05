Humulus le muet, d’après Jean Anouilh Salles, 20 mai 2022, Salles.

Humulus le muet, d’après Jean Anouilh Salles

2022-05-20 – 2022-05-20

Salles Gironde

Muet vous avez dit muet ?

Muré dans le silence, soudainement mutique,

Humulus décide de ne plus prononcer un mot !

Un silence qui en dit long. Un silence pour crier son amour.

Poser un acte si fort qu’une grève des mots,

le mutisme se fait assourdissant. Et tout autour, le monde s’interroge,

et devient étrangement plus attentif….

comme si se taire permettait de mieux entendre…

Mais Humulus rêve aussi.

De ces rêveries où l’on se prend pour un héros, un Cyrano,

un Roméo… pour déclarer son amour, sa flamme, son inclination…

Vous entendrez Humulus le muet de Jean Anouilh, mais aussi d’autres textes de W. S———- à E. R—— …

mais CHUT…

il ne faut pas trop en dire…

+33 6 31 90 55 67

Du bruit en coulisse

Salles

