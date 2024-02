Humour Véronique Gallo, femme de vie Espace Philippe Auguste Vernon, samedi 9 mars 2024.

Humour Véronique Gallo, femme de vie Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Véronique Gallo décortique avec humour et émotion, la quarantaine au féminin !

La charge mentale, les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent, la peau qui se relâche, les bouffées de chaleur, la perfection qu’on s’impose, la pression d’être en couple, l’image que l’on a de soi, les injections au Botox… Sans complexe, Véronique Gallo nous interroge… Et si la Nature apportait une réponse aux questions incessantes que l’on se pose ? C’est un peu la Florence Foresti belge.

Dans Femme de vie, Véronique Gallo met en scène ses états d’âme de femme, ses séquences en mal d’amour, en mal de mère.

» Épatante ! » Le Parisien

DE ET AVEC Véronique Gallo

MISE EN SCÈNE Amandine Letawe et Jean Lambert

CRÉATION LUMIÈRES Laurent Kaye

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

