Humour : THOMAS VDB S’ACCLIMATE Marcheprime, 22 avril 2022, Marcheprime.

Humour : THOMAS VDB S’ACCLIMATE 2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-22 22:00:00 La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange

Marcheprime Gironde

Après le succès de “Bon Chienchien”, Thomas VDB vient présenter son nouveau spectacle à La CARAVELLE.

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… ».

La presse en parle : “Un humoriste d’une drôlerie irrésistible” – Télérama

“Cool, drôle, déjanté” – Les Inrocks

“Agréable, drôle, sincère et sans complaisance” – Le Monde

Public : dès 14 ans

Durée : 1h15

Tarif C : 20€/17€/14€

Après le succès de “Bon Chienchien”, Thomas VDB vient présenter son nouveau spectacle à La CARAVELLE.

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… ».

La presse en parle : “Un humoriste d’une drôlerie irrésistible” – Télérama

“Cool, drôle, déjanté” – Les Inrocks

“Agréable, drôle, sincère et sans complaisance” – Le Monde

Public : dès 14 ans

Durée : 1h15

Tarif C : 20€/17€/14€

Après le succès de “Bon Chienchien”, Thomas VDB vient présenter son nouveau spectacle à La CARAVELLE.

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… ».

La presse en parle : “Un humoriste d’une drôlerie irrésistible” – Télérama

“Cool, drôle, déjanté” – Les Inrocks

“Agréable, drôle, sincère et sans complaisance” – Le Monde

Public : dès 14 ans

Durée : 1h15

Tarif C : 20€/17€/14€

dernière mise à jour : 2021-08-31 par