Humour théâtre – Derrière le rideau Pont-l'Abbé, 12 février 2022

Humour théâtre – Derrière le rideau Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell Pont-l’Abbé

2022-02-12 – 2022-02-12 Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell

Pont-l’Abbé Finistère Pont-l’Abbé

Comment conjurer une déception amoureuse pour un auteur de théâtre ?

En écrire une pièce et « s’en servir » de thérapie dans le but de guérir de sa dernière rupture.

L’exercice convient parfaitement à « Lui » (Bruno Madinier), qui met en place des répétitions théâtrales (dites des « italiennes » dans la profession) avec la comédienne « Elle » (Enora Malagré) déjà trouvée pour interpréter le rôle de son ex … Et qui va bouleverser la donne.

Elle a vingt ans de moins que lui, pas très expérimentée mais pas si naïve et elle se montrera d’une répartie incroyable et d’un piquant redoutable.

Les spectateurs riront beaucoup des situations loufoques et s’étonneront bien souvent de pouvoir s’y reconnaître. Un exercice de style signé Eric Assous, dans une mise en scène subtile et ambitieuse d’Anne Bouvier.

Bruno Madinier et Enora Malagré évoluent, époustouflants de véracité et de justesse dans cette comédie aux faux- semblants ou aux vrais sentiments ?

