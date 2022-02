Humour – Tanguy Pastureau Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Humour – Tanguy Pastureau Pont-l’Abbé, 2 avril 2022, Pont-l'Abbé. Humour – Tanguy Pastureau Salle culturelle Le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

2022-04-02 20:00:00 – 2022-04-02 20:00:00 Salle culturelle Le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch

Pont-l’Abbé Finistère Pont-l’Abbé Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La célébrité est une galère sans nom. Tanguy Pastureau, chroniqueur sur France Inter dans l’émission La Bande Originale, vous raconte les déboires des stars d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt de rester un anonyme.

N° téléphone accès PMR : 02 99 94 50 18 / billetterie@213productions.fr

N° téléphone accès PMR : 02 99 94 50 18 / Salle culturelle Le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

