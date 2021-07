Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Humour – Spectacle Chasse à l’Homme Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Humour – Spectacle Chasse à l’Homme Pont-l’Abbé, 3 août 2021, Pont-l'Abbé. Humour – Spectacle Chasse à l’Homme 2021-08-03 – 2021-08-03 Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell

Le Festival d'humour "Rire en Bretagne" revient au Triskell pour une soirée de spectacle avec "Chasse à l'Homme", une comédie de boulevard où une mère s'incruste chez sa fille… Autrement dit, c'est "Tanguy" à l'envers. Avec Valérie Mairesse et Thomas Lempire.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Pont-l'Abbé Adresse Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Ville Pont-l'Abbé lieuville 47.86837#-4.22531