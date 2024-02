Humour Soupe Miso Espace Philippe Auguste Vernon, vendredi 23 février 2024.

Humour Soupe Miso Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Si on vous dit que Laurent Baffie s’attaque à la misogynie, vous allez penser Attendez, on parle bien du mec qui a écrit le sketch le lâcher de salopes ?

Vous allez trouver ça incohérent et vous aurez tort, car l’auteur, aidé par une prof revêche, une bombasse de banlieue et une catho délurée, vous révèle la face obscure des grands génies de l’humanité.

Vous pensiez qu’il était impossible de rire avec un sujet aussi sensible ? Détrompez vous, Soupe Miso va vous séduire, vous instruire et vous dépouiller de rire.

Un texte riche et documenté servi à merveille par trois comédiennes exceptionnelles. Le sujet n’est pas drôle mais l’auteur a décidé d’en rire et le message n’en est pas moins fort. Drôle, impertinent, dérangeant, les hommes en salle vous n’aurez qu’à bien vous tenir …

Je suis un féministe convaincu, Laurent Baffie dénonce la misoginie dans Soupe Miso.

ÉCRITURE Laurent Baffie

MISE EN SCÈNE Laurent Baffie et Tiffany Bonvoisin

AVEC Valérie Decobert, Aurore Pourteyron et Sophie Kaufmann

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

