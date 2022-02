Humour : Sandrine Sarroche Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Humour : Sandrine Sarroche Dax, 22 avril 2022, Dax. Humour : Sandrine Sarroche Atrium 1 cours Foch Dax

2022-04-22 – 2022-04-22 Atrium 1 cours Foch

Dax Landes 25 28 EUR Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris première », l’humoriste montante du PAF nous embarque cette fois dans son parcours de provinciale à la conquête de Paris.

En mêlant sketches, stand-up et chansons, Sandrine Sarroche nous livre sa version chic et choc de la vie. Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris première », l’humoriste montante du PAF nous embarque cette fois dans son parcours de provinciale à la conquête de Paris.

En mêlant sketches, stand-up et chansons, Sandrine Sarroche nous livre sa version chic et choc de la vie. +33 5 58 56 86 86 Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris première », l’humoriste montante du PAF nous embarque cette fois dans son parcours de provinciale à la conquête de Paris.

En mêlant sketches, stand-up et chansons, Sandrine Sarroche nous livre sa version chic et choc de la vie. Fabienne Rappeneau

Atrium 1 cours Foch Dax

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Atrium 1 cours Foch Ville Dax lieuville Atrium 1 cours Foch Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Humour : Sandrine Sarroche Dax 2022-04-22 was last modified: by Humour : Sandrine Sarroche Dax Dax 22 avril 2022 Dax Landes

Dax Landes