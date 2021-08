Humour ROUKIATA OUEDRAOGO Loudéac, 1 octobre 2021, Loudéac.

Humour ROUKIATA OUEDRAOGO 2021-10-01 – 2021-10-01 Palais des congrès Bd des Priteaux

Loudéac Côtes d’Armor Loudéac

Roukiata Ouedraogo conte avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école primaire du Burkina Faso aux scènes parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique. Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une femme maîtresse de son destin. La comédienne (que beaucoup ont découvert comme chroniqueuse sur France Inter dans l’émission Par Jupiter!) donne à rire sur divers sujets tels que le parcours d’une migrante, les différences culturelles, le racisme, les souffrances infligées aux femmes… Elle offre une belle histoire, à la fois grave et légère, à laquelle chacun peut s’identifier

Durée : 1h20. RDV à 20h45.

pcc@ville-loudeac.fr +33 2 96 28 65 50 http://www.pcc-loudeac.fr/

Roukiata Ouedraogo conte avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école primaire du Burkina Faso aux scènes parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique. Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une femme maîtresse de son destin. La comédienne (que beaucoup ont découvert comme chroniqueuse sur France Inter dans l’émission Par Jupiter!) donne à rire sur divers sujets tels que le parcours d’une migrante, les différences culturelles, le racisme, les souffrances infligées aux femmes… Elle offre une belle histoire, à la fois grave et légère, à laquelle chacun peut s’identifier

Durée : 1h20. RDV à 20h45.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office de tourisme Loudéac Communauté