Humour “(Ré) Unis” Plabennec, 9 avril 2022, Plabennec.

Humour “(Ré) Unis” Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec

2022-04-09 – 2022-04-09 Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire

Plabennec Finistère

À vos marques… Prêt ! Marié ? Gil est parti pour s’unir avec sa future moitié et vivre la plus belle journée de sa vie…

Le Mariage ! Il se lance dans cette magnifique aventure et pour préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami

d’enfance…

« Le sort fait les parents, le choix fait les amis ». Mais est-ce le bon choix ?

Voilà Gil & Ben réunis pour préparer cet événement ! Ils rencontreront des personnages plus fous et excentriques les uns

que les autres ! Un vrai voyage ! En Amérique latine, à la rencontre de Wedding planners, en Belgique pour dénicher les

meilleurs animateurs pour cette soirée et de retour en France pour choisir l’église !

Venez avec eux, remontez le temps et vivez les préparatifs qui feront de cette future journée, une réussite ! Ou pas…

Dans la vraie vie, Gil et Ben sont amis depuis plus de 10 ans. Un véritable coup de foudre artistique et humain. Sur scène,

ils s’amusent et renouent avec l’humour à sketchs ! Tous les ingrédients sont là pour un spectacle populaire au plus noble sens du terme. Le capital sympathie, l’énergie, la nature comique de Benoit Joubert est rare. Il est la générosité du sud-ouest à l’état pur. Gil Alma médiatisé grâce à ses différents rôles à la télévision ou au cinéma, vous fera découvrir une nouvelle facette de son travail, celle d’acteur de comédie.

+33 2 98 30 78 95 http://www.lechampdefoire.net/

À vos marques… Prêt ! Marié ? Gil est parti pour s’unir avec sa future moitié et vivre la plus belle journée de sa vie…

Le Mariage ! Il se lance dans cette magnifique aventure et pour préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami

d’enfance…

« Le sort fait les parents, le choix fait les amis ». Mais est-ce le bon choix ?

Voilà Gil & Ben réunis pour préparer cet événement ! Ils rencontreront des personnages plus fous et excentriques les uns

que les autres ! Un vrai voyage ! En Amérique latine, à la rencontre de Wedding planners, en Belgique pour dénicher les

meilleurs animateurs pour cette soirée et de retour en France pour choisir l’église !

Venez avec eux, remontez le temps et vivez les préparatifs qui feront de cette future journée, une réussite ! Ou pas…

Dans la vraie vie, Gil et Ben sont amis depuis plus de 10 ans. Un véritable coup de foudre artistique et humain. Sur scène,

ils s’amusent et renouent avec l’humour à sketchs ! Tous les ingrédients sont là pour un spectacle populaire au plus noble sens du terme. Le capital sympathie, l’énergie, la nature comique de Benoit Joubert est rare. Il est la générosité du sud-ouest à l’état pur. Gil Alma médiatisé grâce à ses différents rôles à la télévision ou au cinéma, vous fera découvrir une nouvelle facette de son travail, celle d’acteur de comédie.

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec

dernière mise à jour : 2022-01-03 par