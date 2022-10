HUMOUR PHILIPPE CANDELORO « LE PREMIER ONE MAN FROID »

HUMOUR PHILIPPE CANDELORO « LE PREMIER ONE MAN FROID », 13 mai 2023, . HUMOUR PHILIPPE CANDELORO « LE PREMIER ONE MAN FROID »



2023-05-13 – 2023-05-13 20h30 Humour Philippe Candeloro « le premier one man froid » Théâtre de la salle bleue Tarifs à venir Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com 20h30 Humour Philippe Candeloro « le premier one man froid » Théâtre de la salle bleue Tarifs à venir Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville