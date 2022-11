HUMOUR PHILIPPE CANDELORO « LE PREMIER ONE MAN FROID »

2023-05-13 – 2023-05-13 20h30: Théâtre de la salle bleue – Tarifs : 30€- Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com PHILIPPE CANDELORO – SANS GLACE « Le premier one man froid » Comment un gamin de 7 ans tombe amoureux du patinage artistique quand d’autres ne rêvent que d’être footballeurs. Comment d’entrainements en médailles, ce gamin a su mettre le feu à la glace sans jamais la faire fondre. Comment adolescent, son nom est devenu synonyme de « Dieu de la fertilité » au Japon. Dans ce one man show, Philippe Candeloro retrouve le public qu’il aime tant, sans filtre, sans compromis et sans langue de bois mais toujours avec son franc-parler légendaire. Candel se met à nu, sans patins et sans glace ! Théâtre de la salle bleue – Tarifs : 30€- Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com PHILIPPE CANDELORO – SANS GLACE

dernière mise à jour : 2022-11-21

