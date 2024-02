Humour Peter et Elisa dans « Cadavre exquis » Comedy Palace Valence, mercredi 14 février 2024.

Humour Peter et Elisa dans « Cadavre exquis » Comedy Palace Valence Drôme

Il est rare que l’on demande à un auteur de ne pas aller au bout de son idée et encore moins de suivre celle d’un autre. C’est pourtant de cette contrainte qu’est née cette comédie écrite par six auteurs, dans un seul but vous faire rire !

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:45:00

fin : 2024-02-14

Comedy Palace 12 rue Pasteur

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@comedypalace.fr

L’événement Humour Peter et Elisa dans « Cadavre exquis » Valence a été mis à jour le 2023-08-19 par Valence Romans Tourisme