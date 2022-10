Humour musical : Wok’N woll Colmar, 5 novembre 2022, Colmar.

EUR Un spectacle burlesque avec Kordian Heretynski (violon), Pierre-Damien Fitzner (piano) mis en scène par Ricardo Lo Giudice et Patrick de Valette.

Deux musiciens donnent un récital violon piano, mais dès les premières notes, les grandes œuvres deviennent sujettes à un monde imaginaire, et le rapport burlesque s’installe entre les deux personnages. L’espace de jeu se transforme au fil des phrases musicales et invite les spectateurs dans l’univers onirique des deux interprètes. Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte pianiste d’une verve comique irrésistible, vous emmènent dans leurs différents univers musicaux, sur un rythme effréné, avec humour et folie. La musique n’a plus de frontières, les mélodies se mélangent, s’enchevêtrent, disparaissent pour mieux réapparaître, les musiciens jonglent avec les notes et les font sortir du cadre avec brio, ingéniosité, et humour. Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité.

Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok musical relevé d’une sauce Bach et Tchaïkovsky et on obtient le Wok ’n woll.

