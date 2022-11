HUMOUR MUSICAL : THE BARBER SHOP QUARTET « LE CHAPITRE » Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: Châtenois

Vosges

HUMOUR MUSICAL : THE BARBER SHOP QUARTET « LE CHAPITRE » Châtenois, 10 mars 2023, Châtenois. HUMOUR MUSICAL : THE BARBER SHOP QUARTET « LE CHAPITRE »

Place du Champ de Foire Châtenois Vosges

2023-03-10 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-10 20:15:00 20:15:00 Châtenois

Vosges Châtenois Le Barber Shop Quartet est un groupe vocal jubilatoire où l’humour des textes se conjugue avec brio avec de subtiles harmonies vocales. Ce soir, c’est un concert de prestige et la tension monte pour le Barber Shop !

Très appliqué, le Quartet a cappella si bien accordé attaque son fameux programme… Mais nos quatre acrobates de la voix tombent bientôt dans la discorde et le cap récital semble bien difficile à tenir. C’est alors que la soprano revêche et ses trois acolytes jugés bien frivoles (l’alto constamment émerveillée, le ténor pontifiant un poil amidonné et le basse clown-doux rêveur) partent progressivement à la dérive et basculent tour à tour dans le show. Grâce à ce nouveau tour de chant théâtralisé, c’est avec une technique irréprochable que le Barber Shop Quartet se réapproprie un genre à la fois rigoureux et débridé. Entre humour échevelé et émotions intenses, ces quatre personnages inclassables, hauts en couleurs et carrément givrés, mêlent avec brio leurs voix magnifiques. Dans un rythme à couper le souffle et sur des textes irrésistibles finement ciselés, le joyeux groupe vocal aux multiples talents s’affirme comme un quartet atypique aussi déjanté que virtuose, proposant un spectacle d’aujourd’hui au style résolument rétro.

C’est jubilatoire, un vrai régal ! contact@ccov.fr +33 3 29 94 55 61 http://www.ccov.fr/ Châtenois

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Châtenois, Vosges Autres Lieu Châtenois Adresse Place du Champ de Foire Châtenois Vosges Ville Châtenois lieuville Châtenois Departement Vosges

Châtenois Châtenois Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenois/

HUMOUR MUSICAL : THE BARBER SHOP QUARTET « LE CHAPITRE » Châtenois 2023-03-10 was last modified: by HUMOUR MUSICAL : THE BARBER SHOP QUARTET « LE CHAPITRE » Châtenois Châtenois 10 mars 2023 Châtenois Place du Champ de Foire Châtenois Vosges Vosges

Châtenois Vosges