Humour musical : André Manoukian, 21 octobre 2022

Humour musical : André Manoukian



2022-10-21 20:30:00 – 2022-10-21

23 26 EUR L’ histoire de la musique telle que vous ne l’avez jamais entendue !

– Savez-vous que le premier microsillon a été inventé dans une pyramide égyptienne ?

– Pourquoi les chanteurs à la voix aiguë affolent les filles ?

– L’expression « Con comme un ténor » est-elle justifiée par les lois de l’acoustique ?

– Comment l’exécution de Robespierre a-t-elle déclenché la naissance du Jazz ?

André Manoukian, seul au piano, apporte des réponses à ces questions fondamentales. Il dévoile les secrets des grands compositeurs, et montre comment exprimer ses sentiments en musique.

A travers son parcours amoureux semé de muses, de sirènes et de catastrophes, convoquant tour à tour Pythagore ou Claude François, il raconte avec son érudition déjantée une histoire de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue.

Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière !

Durée : 1h50 dès 10 ans.

Emmanuelle NEMOZ / AMP

