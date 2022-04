HUMOUR – MR NOUAR “CADENCE” Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

HUMOUR – MR NOUAR “CADENCE” Nancy, 16 juin 2022, Nancy. HUMOUR – MR NOUAR “CADENCE” Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy

2022-06-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-16 23:00:00 23:00:00 Salle Poirel 3 rue Victor Poirel

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Après avoir cumulé plus de 300 millions de vues sur le web avec ses vidéos, Mr Nouar revient avec un nouveau spectacle ! Dans un monde où tout est virtuel, Mohamed Nouar a besoin de monter sur scène pour vous parler de ses histoires personnelles et de ses observations du quotidien. Un show incisif et plein d’humour à ne pas manquer au Petit Palais des Glaces ! +33 3 83 32 31 25 https://poirel.nancy.fr/agenda-3104.html Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Ville Nancy lieuville Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

HUMOUR – MR NOUAR “CADENCE” Nancy 2022-06-16 was last modified: by HUMOUR – MR NOUAR “CADENCE” Nancy Nancy 16 juin 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle