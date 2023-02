Humour-Mime : Benoît Turjman Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis Catégories d’Évènement: Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine Argentré-du-Plessis Humour / Mime. Plessis Comedy. En partenariat avec François Martinez. Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, à côté de chez vous… et il revient ! Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis.

Musique, danse, loufoquerie et tendresse sont au rendez-vous de cette comédie romantique.

Autant vous le dire, vous n’avez pas encore tout vu.

Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une nouvelle comédie hilarante et rafraîchissante. On en ressort… heureux ! « Drôle, tendre et poétique. » Les Potins d’Angèle Écriture et interprétation : Benoit TURJMAN leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr +33 2 99 96 20 20 Boulevard Sévigné Allée du Plessis Sévigné Argentré-du-Plessis

