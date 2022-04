HUMOUR – MARIE S’INFILTRE Nancy, 28 avril 2022, Nancy.

Tentez de devenir plus culotté que moi pendant une heure et demie! Un seul mot d’ordre : l’audace en toute chose et sans limite.

Voici le spectacle où tout est permis, vous n’êtes plus un simple spectateur… Je vous invite à sortir de votre zone de confort, à vous émanciper de vos complexes et du regard des autres pour n’avoir plus honte de rien e t tout oser.

« Culot » est aussi une réponse à notre époque puritaine ! Octroyez-vous une parenthèse magique en balayant la bienpensance moralisatrice ! Bref, soyez dingues, fous, libres !

+33 3 83 32 31 25 https://poirel.nancy.fr/agenda-3104.html

