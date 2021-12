Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Humour : Marcus « Super sympa » Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Humour : Marcus « Super sympa » Lambesc, 15 janvier 2022, Lambesc. Humour : Marcus « Super sympa » Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

2022-01-15 – 2022-01-15 Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc Bouches-du-Rhône Pour ce nouveau spectacle, je serai mignon, adorable et complaisant. Je serai le chantre du politiquement correct, mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanteries sur les femmes, la politique ou la religion.

Je vous propose un humour doux, sucré, parfumé à l’eau de rose. Vous entrerez dans le spectacle comme dans un bain moussant, s’ensuivra une succession de vannes complaisantes.

Cette fois c’est décidé, je serai Super Sympa… Marcus sera sur la scène de l’Espace Sévigné de Lambesc pour vous présenter son nouveau spectacle : « Super sympa » ! carole.lorente@lambesc.fr +33 4 42 17 02 96 https://www.lambesc.fr/mes-sorties/agenda/pre-reservations-en-ligne/pre-reservation-en-ligne-culture/ Pour ce nouveau spectacle, je serai mignon, adorable et complaisant. Je serai le chantre du politiquement correct, mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanteries sur les femmes, la politique ou la religion.

Je vous propose un humour doux, sucré, parfumé à l’eau de rose. Vous entrerez dans le spectacle comme dans un bain moussant, s’ensuivra une succession de vannes complaisantes.

Cette fois c’est décidé, je serai Super Sympa… Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Place des Etats Généraux Espace Sévigné Ville Lambesc lieuville Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc