2021-11-20 20:30:00 – 2021-11-20 Salle de cinéma du Casino Place Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados Après le succès de son premier spectacle qu’il a pu jouer à Lyon, Lille, Toulouse, Valréas, Paris, Marseille mais aussi à Oran en Algérie, Malik arrive à se démarquer en animant chaque vendredi le Comédie Club de l’espace Kev’Adams au Quai du rire de Marseille, mais aussi en

Au travers de ses aspirations personnelles, se dessine un univers décalé et hilarant dans lequel on plonge avec bonheur. Malik nous offre un spectacle riche en émotions en nous invitant dans son monde haut en couleurs où chacun ose être soi-même et « en confiance ».

organisant chaque année le Vitrolles Comédie Club. Au travers de ses aspirations personnelles, se dessine un univers décalé et hilarant dans lequel on plonge avec bonheur. Malik nous offre un spectacle riche en émotions en nous invitant dans son monde haut en couleurs où chacun ose être soi-même et « en confiance ». Salle de cinéma du Casino Place Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Salle de cinéma du Casino Place Lieutenant Fernand Fanneau Ville Villers-sur-Mer lieuville Salle de cinéma du Casino Place Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer