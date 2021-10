Humour : Majid Berhila, c’est Majid ! Dax, 29 octobre 2021, Dax.

Humour : Majid Berhila, c’est Majid ! 2021-10-29 21:00:00 – 2021-10-29 Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont

Dax Landes Dax

EUR 15 Avec un humour fin et léger, il n’hésite pas à nous faire rire sur des sujets qui nous parlent.

Tout y passe, sa double culture, sa vie de famille et sa chance d’avoir grandi en France.

Gros hic pour lui, et pour beaucoup d’entre nous : le Covid 19 décide de pointer le bout de son nez et ainsi perturber le bon déroulement de sa tournée…

Un spectacle touchant, sincère et drôle, qui vous donnera envie de passer la soirée avec lui…

+33 6 40 28 83 84

Big Bang

