2022-11-09 – 2022-11-09

EUR Monsieur Fraize a fêté ses vingt ans de scène ! Et comme derrière tout succès masculin se cache en général une femme… La voilà enfin sous les feux des projecteurs : Marc Fraize a troqué son jean trop court et un polo rouge étriqué pour se glisser dans la robe de soirée verte et les longs gants roses de Madame Fraize, à la chevelure rousse ravageuse. Elle nous parle d’amour, du couple, des petites choses du quotidien – avec un passage hilarant sur la problématique du lave-vaisselle – et du temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles.

Avec son humour, composé de silences déconcertants, de répétitions absurdes, Marc Fraize, se met à nu devant un public toujours aussi curieux et reconnaissant. Aujourd’hui, sa maturité n’a d’égal que son besoin de s’émanciper et de vivre bien d’autres aventures…

Que pouvait-on lui souhaiter de plus vertigineux que de rencontrer l’âme soeur ?

Spectacle Humour : Madame Fraize, à la Baleine, le 9 novembre à 20h30. Tout public, dès 6 ans.

