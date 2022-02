[HUMOUR / LES TOURNÉES DU PRINTEMPS] Théâtre Molière Launaguet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre Molière, le mercredi 16 mars à 20:30

Tous les ans, le Printemps du rire sélectionne 6 jeunes talents découverts aux quatre coins de la francophonie européenne via le Tremplin du Printemps. Ils sont ensuite répartis en 2 tournées de 3 humoristes et partent animer différentes villes. À Launaguet, ce sera donc 3 étoiles montantes : Lord Betterave, Amandine Lourdel et Lisa Perrio, la gagnante du tremplin de cette 28e édition. Et une bonne dose d’énergie au rendez-vous ! **// Tarif : 5 € (+ frais de billetterie)** **// Billetterie :** [leprintempsdurire.com](https://leprintempsdurire.com/) LES TOURNÉES DU PRINTEMPS Mercredi 16 mars à 20h30 au Théâtre Molière Théâtre Molière 153 Rue Saturne, 31140 Launaguet Launaguet Haute-Garonne

