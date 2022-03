Humour – La part égale Rochecorbon Rochecorbon Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Rochecorbon Indre-et-Loire Rochecorbon 12 EUR /// DESCRIPTION : Il ne lui reste plus qu’a` fermer le dernier carton. Enfin ce n’est pas vraiment « il », en fait c’est « elle ». Elle pre´fe`re que les mots soient justes, surtout au sujet du sexe. Et dans le genre elle aime bien scotcher les cliche´s pour faire la part des choses. Alors, en attendant de retrouver son chat pour quitter son appartement, elle dresse l’e´tat des lieux de sa socie´te´.

/// DESCRIPTION : Il ne lui reste plus qu'a` fermer le dernier carton. Enfin ce n'est pas vraiment « il », en fait c'est « elle ». Elle pre´fe`re que les mots soient justes, surtout au sujet du sexe. Et dans le genre elle aime bien scotcher les cliche´s pour faire la part des choses. Alors, en attendant de retrouver son chat pour quitter son appartement, elle dresse l'e´tat des lieux de sa socie´te´.

C'est l'histoire d'une femme… qui de´me´nage ! /// BILLETTERIE : sur www.festik.net/billets/vodanum ou en Mairie les lundis, mardis, jeudis et vendredis aux horaires d'ouverture au public. (ATTENTION !!! paiement uniquement par chèque.) /// PLUS D'INFOS : Mairie de Rochecorbon – 02 47 52 50 20

