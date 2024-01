Humour La Grande Nuit de l’Humour La Forge Harfleur, vendredi 17 mai 2024.

Humour La Grande Nuit de l’Humour La Forge Harfleur Seine-Maritime

Plateau d’humoristes, avec Thom Trondel, Sarah Anna et David Buniak.

La Grande Nuit de l’Humour, c’est la soirée parfaite pour découvrir les nouveaux talents du rire en musclant ses zygomatiques !

3 artistes présentent chacun 30 minutes de leur spectacle pour une soirée pleine de rires, avec des styles d’humour différents !

– Thom Trondel

De l’accouchement de sa fille sur un dépose-minute à un levier de vitesse dépressif, tout en comparant les isoloirs à des cabines d’essayages, ou en se prenant pour James Bond, Thom Trondel est une explosion de rires à chaque réplique, à déguster sans modération !

Vous aviez aimé « Mars et Vénus » et « L’Arnaqueuse » avec Thom Trondel que nous avions accueilli à La Forge ? Vous allez adorer ce nouveau moment de rire !

– Sarah Anna

Sarah-Anna a quitté son travail d’infirmière pour se consacrer à la scène, après 7 ans au service cancéro du CHU de Rennes, où le rire est une thérapie du quotidien, et même un éxutoire.

Rapidement devenue l’un des visages du stand-up dans les comedy-clubs de Rennes, elle remporte en janvier 2023 le prix du jury au Festival Rire & Vilaine, et débute à présent la tournée de son premier spectacle « Salé ».

Elle a vu passer pas mal d’horreurs et de névroses, mais ce n’est rien à côté des petites voix qui vivent dans sa tête !

– David Buniak

Un humoriste caméléon qui n’hésite pas à s’attaquer à tous les sujets. Adepte des sketchs et des personnages, il n’hésite pas à dénoncer les travers de notre société. Réseaux sociaux, adoption, GPA, éducation, rencontres, complotisme… David Buniak ose tous les sujets, même les plus inattendus. Une constante du rire à se fendre la poire.

A partir de 13 ans.

Informations réservations au 02 35 13 30 09.

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17



L’événement Humour La Grande Nuit de l’Humour Harfleur a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie