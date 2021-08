Deauville Deauville Calvados, Deauville Humour : Jean-Marie Bigard and Friends Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Humour : Jean-Marie Bigard and Friends Deauville, 24 juin 2022, Deauville. Humour : Jean-Marie Bigard and Friends 2022-06-24 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-24 Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc

Humoriste de tous les records, Jean-Marie Bigard, star des Grosses Têtes sur RTL, vous propose, avec ses amis, un spectacle 100% blagues. Après plus de 5 millions de spectateurs dans sa carrière, le meilleur raconteur d'histoires de France passe par Deauville pour vous conter ses meilleures blagues et ses dernières trouvailles. Entouré de Paul Adam, le bateleur hors pair du café-théâtre, et Amaury Gonzague, (l'aristocrate déchu) à qui il ne reste que sa particule, ils nous proposent un show où vous pourriez aussi en être l'acteur. Si vous venez avec un raconteur de blagues, il montera peut-être sur scène à côté de Jean-Marie Bigard ! Dans le cadre du festival "ABSOLUTELY HILARIOUS – RIRE À DEAUVILLE"

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Ville Deauville lieuville 49.35911#0.07014