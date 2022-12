Humour : Gregg « un burnout presque parfait » Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR Tel un Candide des temps modernes, le personnage principal nous emmène avec naïveté et optimisme dans son voyage initiatique dans le monde de l’entreprise. De l’entretien d’embauche aux réunions interminables, de la jalousie des collègues aux manipulations du patron ; le personnage principal découvre les arcanes de la vie en entreprise à notre époque ainsi qu’un concept qui lui est très lié : le burnout.

Gregg, passionné d'impro, se délecte à jouer une dizaine de personnages pendant 60 minutes de légèreté, de rire et de profondeur. Alors qu'il rêve d'être comédien, sa femme lui suggère de trouver un « vrai » travail… Gregg, plein d'autodérision, se moque de lui avant tout au travers de ses expériences professionnelles… s'il y a un con, il a bien compris que c'était lui.

