HUMOUR – FABRICE EBOUÉ Nancy, 30 mars 2023, Nancy.

HUMOUR – FABRICE EBOUÉ

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

2023-03-30 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-30 23:00:00 23:00:00

Nancy

Meurthe-et-Moselle

Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle « Adieu hier » !

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé…

Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle !

La plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Eboué nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable !

poirel@nancy.fr +33 3 83 32 31 25 https://poirel.nancy.fr/accueil-2769.html

Nancy

dernière mise à jour : 2022-10-16 par