20 Affaire de Comédie est heureux de vous présenter « Humour dans les vignes »



Une soirée exceptionnelle au coeur du Domaine Fredavelle. Nous avons concocté un programme aux petits oignons… Accueil pour un apéritif dinatoire accompagné d’une sélection des vins du domaine en musique, suivi d’un spectacle de stand-up avec 5 humoristes, au format Comedy Club !



Vendredi 03 juin : Venez profiter de planches gourmandes, d’une carte des vins, d’un cadre unique où vont se mêler musique, convivialité et stand-up au sein du domaine.



Programme de la soirée :



19h00 : Ouverture du domaine

Tapas, cocktails et musique

21h30 : Spectacle stand up – 5 artistes – 10mn de blagues chacun

Affaire de Comédie réunit d’excellents humoristes de la région mais nous recevrons aussi des stand-upper de toute la France !

Après le spectacle : soirée dansante et DJ set



Pensez à réserver

Soirée exceptionnelle dans un domaine viticole : Fredavelle avec au programme un spectacle de stand-up et une after-party dansante.

Vin du domaine et restauration sur place, une ambiance guinguette et bonne enfant pour une soirée d’été endiablée.

