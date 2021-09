Humour en Val de Scie Nueil-les-Aubiers, 2 octobre 2021, Nueil-les-Aubiers.

Humour en Val de Scie 2021-10-02 – 2021-10-02

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers

La ville de Nueil-Les-Aubiers organise son premier festival de stand-up les 2 et 3 octobre 2021.

Alexis Le Rossignol, humoriste et chroniqueur sur France Inter (et originaire de Nueil-Les-Aubiers) sera présent, avec Mathieu Madenian et quatre autres invités, sur la scène de l’espace culturel Belle-Arrivée.

+33 5 49 80 65 65

