Humour ! En toute simplicité Saint-Chamassy, samedi 17 février 2024.

Humour ! En toute simplicité Saint-Chamassy Dordogne

Le Foyer Culturel propose une soirée spectacle avec un seul comédien mais une quinzaine de personnages tendres, drôles et méchants. Primé au Devos d’or et joué au Festival d’Avignon. Une histoire humoristico poétique de la langue française

Foyer Culturel

Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17



