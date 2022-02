Humour – Elodie Poux Seule en scène Tonneins, 17 mars 2022, Tonneins.

Humour – Elodie Poux Seule en scène

2022-03-17 20:30:00 – 2022-03-17 21:50:00

Tonneins

18 18 EUR Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste?

A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec

un spectacle !

De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !

Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part…

Après le succès de son premier spectacle, beaucoup de spectateurs, dont les Tonneinquais, sont repartis en se massant les zygomatiques, atteint du syndrome du Playmobil. Nous sommes très heureux et impatients de retrouver Elodie Poux qui est ici comme chez elle !

– Tout Public à partir de 10 ans.

– Durée : 1h20

– Tarif D

