Humour – D’Jal L’Embarcadère Aubervilliers Office de Tourisme Plaine commune grand Paris Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Humour – D’Jal L’Embarcadère, 11 février 2023, Aubervilliers Office de Tourisme Plaine commune grand Paris Aubervilliers. Humour – D’Jal 5 rue Édouard Poisson L’Embarcadère Aubervilliers Seine-Saint-Denis L’Embarcadère 5 rue Édouard Poisson

2023-02-11 20:30:00 – 2023-02-11

L’Embarcadère 5 rue Édouard Poisson

Aubervilliers

Seine-Saint-Denis Aubervilliers Seine-Saint-Denis EUR 25 D’Jal revient avec un nouveau spectacle avec ses personnages fétiches ! Aubervilliers – L’Embarcadère – D’JAL L’Embarcadère 5 rue Édouard Poisson Aubervilliers

dernière mise à jour : 2023-02-06 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’Évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Aubervilliers Adresse Aubervilliers Seine-Saint-Denis Office de Tourisme Plaine commune grand Paris L'Embarcadère 5 rue Édouard Poisson Ville Aubervilliers Office de Tourisme Plaine commune grand Paris Aubervilliers lieuville L'Embarcadère 5 rue Édouard Poisson Aubervilliers Departement Seine-Saint-Denis

Aubervilliers Aubervilliers Office de Tourisme Plaine commune grand Paris Aubervilliers Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers-office-de-tourisme-plaine-commune-grand-paris-aubervilliers/

Humour – D’Jal L’Embarcadère 2023-02-11 was last modified: by Humour – D’Jal L’Embarcadère Aubervilliers 11 février 2023 5 rue Édouard Poisson L'Embarcadère Aubervilliers Seine-Saint-Denis Aubervilliers, Seine-Saint-Denis L'Embarcadère Aubervilliers Office de Tourisme Plaine commune grand Paris seine saint denis

Aubervilliers Office de Tourisme Plaine commune grand Paris Aubervilliers Seine-Saint-Denis