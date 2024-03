Humour Déborah Bellamie Renaissance d’une peste La Comédie du Havre Le Havre, vendredi 5 avril 2024.

Humour Déborah Bellamie Renaissance d’une peste La Comédie du Havre Le Havre Seine-Maritime

C’est dans le sarcasme qu’elle prend du plaisir. Déborah est la bonne copine qu’on aime avoir malgré son ton grincheux. Déjantée et délirante. Au top.

« La Renaissance d’une peste », c’est l’évocation déjantée de sujets agaçants et de délires intérieurs insolites.

Comme le titre laisse sous-entendre, c’est aussi le parcours d’une reconstruction, où l’humour fait partie intégrante de ce processus !

Renaissance d’une peste, et c’est peu dire… C’est dans le sarcasme qu’elle prend plaisir à faire part de tout ce qui lui dérange, et dieu sait que la liste est longue.

Déborah est la bonne copine qu’on aime avoir malgré son ton grincheux. Non, elle ne vous ménage pas et c’est pour ça qu’on l’aime, car oui elle n’aime rien et le fait bien savoir !

Elle nous parle de ce qui nous concerne tous. Le travail, la vie de couple, les enfants, les personnes âgées, la maladie mais aussi des sujets qui ne concernent qu’elle (ou pas)…

Réservation obligatoire.

C’est dans le sarcasme qu’elle prend du plaisir. Déborah est la bonne copine qu’on aime avoir malgré son ton grincheux. Déjantée et délirante. Au top.

« La Renaissance d’une peste », c’est l’évocation déjantée de sujets agaçants et de délires intérieurs insolites.

Comme le titre laisse sous-entendre, c’est aussi le parcours d’une reconstruction, où l’humour fait partie intégrante de ce processus !

Renaissance d’une peste, et c’est peu dire… C’est dans le sarcasme qu’elle prend plaisir à faire part de tout ce qui lui dérange, et dieu sait que la liste est longue.

Déborah est la bonne copine qu’on aime avoir malgré son ton grincheux. Non, elle ne vous ménage pas et c’est pour ça qu’on l’aime, car oui elle n’aime rien et le fait bien savoir !

Elle nous parle de ce qui nous concerne tous. Le travail, la vie de couple, les enfants, les personnes âgées, la maladie mais aussi des sujets qui ne concernent qu’elle (ou pas)…

Réservation obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05

La Comédie du Havre 108 Rue du Maréchal Joffre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie comedieduhavre@gmail.com

L’événement Humour Déborah Bellamie Renaissance d’une peste Le Havre a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie