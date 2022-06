Humour, Danse et Music-hall avec Les Vice Versa

2022-12-17 20:30:00 – 22:00:00

Humour, Danse et Music-hall

Interprété par Les vice versa

Ce duo d’humoriste mélange théâtre, chant, mimes, bruitages et burlesque pour créer un univers imaginaire aussi drôle que poétique.



Tarif : 22 € par personne – 18 € pour les adhérents CCC

Tarif duo : 36 €

Places assises non numérotées (placement libre).



Billetterie disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme de Cassis

ou au Centre Culturel de Cassis.



