HUMOUR – CHICANDIER ET SON MATHOU – UN JOUR SANS FAIM Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

HUMOUR – CHICANDIER ET SON MATHOU – UN JOUR SANS FAIM Nancy, 15 décembre 2022, Nancy. HUMOUR – CHICANDIER ET SON MATHOU – UN JOUR SANS FAIM Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy

2022-12-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-15 23:00:00 23:00:00 Salle Poirel 3 rue Victor Poirel

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle Chicandier a 41 ans, il est gras, roule en Scenic, il est marié avec un enfant et évidemment il se pose des questions : sur son obésité, son alcoolisme, sur la fidélité, sur ses amis… On le retrouve dans un hôtel en zone périphérique un soir, il a déjà quelques Grimbergen dans la ganache et il va se confier avec humour et dérision sur les déboires d’un quarantenaire ! Au cours de cette nuit arrosée Chicandier va rencontrer différents personnages qui vont accompagner ses délires et ses doutes ! Un grand moment de rire bien large en perspective qui a une odeur de nostalgie heureuse des années 70’s ! Co-auteur et comédien : Laurent Regairaz

Co-auteur et comédien : Mathias Cannariato

Metteur en scène : Caroline Sichoz Production : Claude Wild Productions +33 3 83 32 31 25 https://poirel.nancy.fr/agenda-3104.html Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy

dernière mise à jour : 2022-04-20 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Ville Nancy lieuville Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

HUMOUR – CHICANDIER ET SON MATHOU – UN JOUR SANS FAIM Nancy 2022-12-15 was last modified: by HUMOUR – CHICANDIER ET SON MATHOU – UN JOUR SANS FAIM Nancy Nancy 15 décembre 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle