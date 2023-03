HUMOUR : CÉCILE GIROUD ET YANN STOTZ Rue du Patronage Loireauxence Loireauxence Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Loireauxence 18 18 EUR Humour : Classe ! Cécile Giroud et Yann Stotz, c’est l’association explosive, totalement inédite en France, de deux performeurs humoristes, musiciens et imitateurs. Lorsque Cécile Giroud rencontre Yann Stotz en 2010, ils commandent un bloody Mary. Ils échangent leur goût commun pour le chant, la musique, la parodie, le burlesque puis écrivent un spectacle de music-hall moderne, unique en son genre, copieusement varié, drôle et surprenant dont le mot d’ordre est «Classe !». De et avec : Cécile Giroud et Yann Stotz – Lumières : Jacques Rouveyrollis – Décors : Yves Valente Comment réserver ?

– Billetterie en ligne

– Super U de Varades du lundi au samedi de 9h à 19h30

– Par courrier, en envoyant votre chèque à l’ordre (à l’ordre du Trésor Public) à la mairie de Loireauxence

182 rue du Maréchal Foch, CS 50023, Varades, 44370 LOIREAUXENCE

– En mairie annexe de Varades aux horaires d’ouverture (règlements uniquement par chèques ou espèces)

– Réseaux FNAC, Carrefour, U : www.fnac.com et sur votre mobile avec l’application « La Billeterie Fnac Spectacles » et Ticketmaster.

Classe ! Cécile Giroud et Yann Stotz, c'est l'association explosive, totalement inédite en France, de deux performeurs humoristes, musiciens et imitateurs. culture@loireauxence.fr +33 2 40 09 72 33 https://www.loireauxence.fr/culture-loisirs/saison-culturelle/

