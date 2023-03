Humour avec Jos Houben, l’art du rire – Festival Paroles, 2 avril 2023, Saintines Saintines.

Humour avec Jos Houben, l’art du rire – Festival Paroles

2023-04-02 – 2023-04-02

HUMOUR AVEC JOS HOUBEN, L’ART DU RIRE

Comédien, metteur en scène et pédagogue né en Belgique, Jos Houben est, depuis 2000, professeur à l’Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris et anime des stages de clown et de mime dans le monde entier. Il a récemment collaboré avec la Comédie-Française.

Son spectacle l’Art du rire a été présenté au Théâtre des Bouffes du Nord en 2008 et 2009 et au Théâtre du Rond-Point en 2011. Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un genre particulier, entre philosophie et anthropologie. Il y dissèque les mécanismes du rire, en analysant leurs causes et leurs effets. Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques, nos gestes, nos comportements recèlent

un potentiel comique que son œil expert et son art de comédien savent retranscrire sur scène en révélant leur caractère saugrenu et burlesque. Chez Jos Houben l’humour se conjugue en mots et en mouvements.

15h – Salle des fêtes de Saintines

127 rue Adrien Debuire

60410 Saintines

